05 Kasım 2024, Salı
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Ekşisu Sazlığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 17 yıl önce "Ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, dünya mirası kabul edilenlerin de yer aldığı 300’e yakın kuş türünün, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası oluyor.