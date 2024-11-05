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Ekşisu Sazlığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Ekşisu Sazlığı birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 14:44
Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 17 yıl önce "Ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, dünya mirası kabul edilenlerin de yer aldığı 300’e yakın kuş türünün, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası oluyor.
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