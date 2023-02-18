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Eksik kolon 51 can aldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 12:26
Gaziantep'te Furkan Apartmanı’nın ön inceleme raporu tamamlandı. Eksik kolon 51 can aldı 2 şüpheli "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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