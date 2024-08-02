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Eksi eşinin selasını okutup, “mizah amaçlı yaptım

Eksi eşinin selasını okutup, “mizah amaçlı yaptım" dedi! O zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 23:44
Bursa'da ayrıldığı dini nikahlı eşinin camiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen şahıs, yürütülen soruşturmada ‘ısrarlı takip' suçundan tekrar hakim karşısına çıktı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Eksi eşinin selasını okutup, mizah amaçlı yaptım dedi!
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