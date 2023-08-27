27 Ağustos 2023, Pazar
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Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un köpeği yaraladı! Şikayetçi olunca işten kovuldu
İBB iştiraklerinden olan Ağaç A.Ş.'de temizlik personeli olarak görev yapan Hacer Demirlendi, görevlendirme yolu ile İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un makam olarak kullandığı Miniatürk'e gönderildi. Burada parkı temizlediği esnada Murat Ongun'un sahibi olduğu belirtilen Thor isimli köpeğin saldırısına uğradı. Elinden ısırılan Demirlendi, şeflerinin işten çıkartma tehditlerine boyun eğerek sessiz kaldı. Ancak bir süre sonra aynı köpeğin yeniden saldırısına uğrayan kadın bu kez bacağından defalarca ısırıldı ve yerde sürüklendi. Yaralanan kadına sahip çıkılmazken, şikayetçi olması üzerine bu kez de işten atıldı.