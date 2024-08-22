Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e mesaj

Ankara'da sürpriz bir görüşme iddiası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uzunca bir süredir randevu alamadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinde yapılan görüşme 1 saatten fazla sürdü. İşin ilginç yanı, bu görüşmeden bir gün önce İmamoğlu, çok ilginç açıklamalar yaptı. Özgür Özel yönetimini üstü kapalı eleştirdi ve yeni bir değişimin gerekliliğinden bahsetti.

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