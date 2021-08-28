Ekranların en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert pazartesi ATV’de başlıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği program, 30 Ağustos Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Sezon finalinin ardından Müge Anlı ve ekibi, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde de aktif rol almıştı.

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