12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26’ncı gün! 50 metruk bina ve 10 kuyudan da sonuç çıkmadı | Özel ekip o noktaya bakacak…
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 26'ncı güne girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı. Her ihtimali değerlendiren ekipler, o noktaya yoğunlaştı: Evinin...