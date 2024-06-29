Ekolojik dengenin koruyucuları kuşlar! Dünyada 10 bin kuş türü bulunuyor

Dünyada tespit edilen 10 bin 660 kuş türü bulunuyor. Doğadaki tüm varlıklar doğrudan ya da dolaylı olarak ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor. Kuşlar ise bu halkanın en önemli canlılarından.

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