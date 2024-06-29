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Ekolojik dengenin koruyucuları kuşlar! Dünyada 10 bin kuş türü bulunuyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.06.2024 14:42
Dünyada tespit edilen 10 bin 660 kuş türü bulunuyor. Doğadaki tüm varlıklar doğrudan ya da dolaylı olarak ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor. Kuşlar ise bu halkanın en önemli canlılarından.
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