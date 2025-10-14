14 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ekmekte renklendirici oyunu! Gıda sahtekarları ekmekte nasıl hile yapıyor?
Birçoğumuz daha sağlıklı diye tam buğday ekmeği alıyoruz ancak bazı gıda sahtekarları buna da hile karıştırdı. Una renklendirici katılarak ekmeğe tam buğday görünümü verildiği öğrenildi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları TÜKONFED Gıda Komisyonu üyesi Dilan Eren işe konuştu.