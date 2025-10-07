07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ekmekte akılalmaz hile! Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek
Ekmekte akılalmaz hile! Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek

Ekmekte akılalmaz hile! Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 16:12
Türkiye'de en çok tüketilen besin maddesi kuşkusuz ekmek. Üstelik son dönemde sadece beyaz ekmek değil, tam buğday, siyez, kepekli gibi çeşitleri de oldukça fazla tüketilmeye başladı. Bunu fırsat bilen bazı uyanıklar da; kâr oranlarını arttırmak için hileye başvurmaya başladı. Özellikle tam buğday ekmeğinde; gıda boyası ve kakao kullanıldığı tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekmekte akılalmaz hile! Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek
Edirne’de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı kamerada
Edirne'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı kamerada
Park halindeki minibüs alev alev yandı
Park halindeki minibüs alev alev yandı
Boruya sıkışan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Boruya sıkışan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
Ölüme sürdüğünü bilmiyordu
4 yıl önce karaya vurmuştu!
4 yıl önce karaya vurmuştu!
Paralimpik sporcu 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Paralimpik sporcu 500 bin TL’lik soruyu açtırdı!
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor!
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor!
Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek
Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek
Bataklığa saplanan aracı kurtarma operasyonu
Bataklığa saplanan aracı kurtarma operasyonu
’Yan baktın’ kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldü
'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldü
Karadeniz’de kokarca böceği istilası!
Karadeniz'de kokarca böceği istilası!
Demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı
Demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı
Daha Fazla Video Göster