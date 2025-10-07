Ekmekte akılalmaz hile! Tam buğday görünümlü kakaolu ekmek

Türkiye'de en çok tüketilen besin maddesi kuşkusuz ekmek. Üstelik son dönemde sadece beyaz ekmek değil, tam buğday, siyez, kepekli gibi çeşitleri de oldukça fazla tüketilmeye başladı. Bunu fırsat bilen bazı uyanıklar da; kâr oranlarını arttırmak için hileye başvurmaya başladı. Özellikle tam buğday ekmeğinde; gıda boyası ve kakao kullanıldığı tespit edildi.

