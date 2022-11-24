Ekmek yerken ölüyordu! İçinden çıkan boğazına yapıştı operasyonla alındı

Arnavutköy'de bir kişinin başına gelen olay tüyler ürpertti. Fırından aldığı ekmeği yedikten sonra boğazında acı hissedip hastaneye gitti. Boğazına yapışan 2,5 santimetre büyüklüğünde ki tel operasyonla çıkarıldı. Ölümden dönen Faruk Karayel, "Denetimler sıklaştırılmalı, çocuklarım yemiş olsaydı daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.