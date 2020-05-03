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Ekmek tüketiminde koronavirüs önlemi! Uzmanlar uyardı |Video

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03.05.2020
Koronavirüs salgını nedeniyle ekmekler poşete girdi. Ancak uzmanlar,açık şekilde ve poşetlenmiş satılan ekmekler konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmekler de poşetlenmiş olarak satılmaya başladı.

Ancak vatandaş ambalaj ve ekmek üzerinde virüsün kalmış olabileceğinden tedirgin.

Uzmanlar fırınlardan alınan ekmeğin 90 derecede ısıtılarak tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar, günlük hayatta alışveriş ve beslenme konuları başta olmak üzere birçok şeyin alışkanlığa dönüştürülmesi gerektiğini vurguluyor.

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