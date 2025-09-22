22 Eylül 2025, Pazartesi

Ekmek almak için çıktı sırra kadem bastı! 16 yaşındaki Gizem’den günlerdir haber alınamıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 09:14
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir hafta önce ekmek almak için evden çıkan 16 yaşındaki çocuktan günlerdir haber alınamıyor.
