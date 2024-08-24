24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Ekmeğe yeni standart
Ekmeğe yeni standartlar getirildi. Ambalajlı olanlar değil ama fırınlarda dumanı üstünde satılan ekmeklerle ilgili dikkat çeken detaylar var. Mesela, ekmeğin üzerinde nerede, ne zaman üretildiği yazılı olacak.. Fırıncılar tepkili buna. "Biz zaten günlük üretim yapıyoruz, etikete ne gerek var?" diyorlar.