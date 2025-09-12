Ekmeğe sessiz sedasız zam!

İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı 15 lira olarak belirlenmiş olsa da, fırınlardan bu fiyata ekmek almak neredeyse imkânsız hale geldi. Son dönemde fırıncılar sessiz sedasız zam yaparak ekmeği 18, hatta 20 liraya satmaya başladı.

