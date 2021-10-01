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Ekiplerle kendini arayan Beyhan Mutlu: "Dünya umurumda değil"

İHA
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Giriş: 01.10.2021 09:28
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Arama çalışmaları sırasında ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olan adamın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, kayıp olan şahsın kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere kendini inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umurumda değil" diye konuştu.
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