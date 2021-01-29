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Ekipler yeniden olay yerinde! Baraj gölünde kaybolan bir kişi aranıyor

A Haber
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Giriş: 29.01.2021 10:41
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düşmesinin ardından kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düşmesinin ardından kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Çanakkalede araçtaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ÇANAKKALE'DE ARAÇTAKİ BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Son dakika: Araç baraja düştü iddiası! Ayvacık Barajında aranıyor SON DAKİKA: "ARAÇ BARAJA DÜŞTÜ" İDDİASI! AYVACIK BARAJI'NDA ARANIYOR
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