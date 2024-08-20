Ekip aracının aynasını kırdı, polise yumruk attı... O anlar kamerada

İzmir’in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan aracın sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN