21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ekip aracının aynasını kırdı polise yumruk attı

Ekip aracının aynasını kırdı polise yumruk attı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2024 13:33
İzmir’in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Şehit Piyade Uzman Çavuşa veda
Şehit Piyade Uzman Çavuşa veda
Trabzon’da yangın faciası: 3 ölü
Trabzon'da yangın faciası: 3 ölü
Ekip aracının aynasını kırdı polise yumruk attı
Ekip aracının aynasını kırdı polise yumruk attı
Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı
Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı
Beylikdüzü’nde kamyon bariyerlere çarptı!
Beylikdüzü'nde kamyon bariyerlere çarptı!
A Haber ekibi Ovacık Köyü’nde
A Haber ekibi Ovacık Köyü’nde
Manisa’da sokak ortasında öldüresiye dayak
Manisa'da sokak ortasında öldüresiye dayak
Ankara-Sivas YHT hattında yeni istasyon
Ankara-Sivas YHT hattında yeni istasyon
Devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurdu
Devlet desteğiyle tavuk çiftliği kurdu
Sakarya’dan dünyaya treyler üretimi!
Sakarya’dan dünyaya treyler üretimi!
Bursa’da akıl almaz olay
Bursa'da akıl almaz olay
Kütahya’da Türkiye Güven Huzur uygulaması
Kütahya'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
Daha Fazla Video Göster