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Ejderha Çetesi Edremit'teki 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yapmış! A Haber işkence çiftliğini görüntüledi

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 10:44
Balıkesir Edremit'te çökertilen çetenin, 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Kaçırdıkları esnafa burada işkence yaptılar. Genç kızları zorla çiftliğe getirip cinsel istismarda bulundular. Detayları o dehşet çiftliğine giden A Haber muhabiri Vedat Sezer anlattı.
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