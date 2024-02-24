24 Şubat 2024, Cumartesi
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Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı
Küçükçekmece’de, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan Tuğçe Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü Tuğçe Ç. hafif yaralanırken, yanındaki iki kız arkadaşı ise kazayı yaralanmadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.