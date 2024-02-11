Ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için her yolu denedi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polisin takibi sonucunda yakalandı. Polisin motosikletiyle önünü kesip durdurduğu motosiklet sürücüsü, yine kaçmaya çalışınca polis zor anlar yaşadı. Bir eliyle kendi motosikletini tutmaya çalışan polisin, diğer eliyle yakaladığı motosikletliyi bırakmayıp durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.