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Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki lise öğrencisini ağır yaraladı serbest kaldı

Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki lise öğrencisini ağır yaraladı serbest kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 12:23
Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki kız ağır yaralandı. Önce olay yerinden kaçan daha sonra polise teslim olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yoğun bakımda hayat mücadelesi veren kızın yakınları hastane önünde verilen karara tepki gösterdi. Acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz" dedi.
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