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Ehliyetsiz araç kullanan kardeşine ceza yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

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Giriş: 12.04.2024 13:25
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan kardeşine trafik cezası yazan polis memurunu bıçaklayan şahıs, adli mercilerce tutuklandı.
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