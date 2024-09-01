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Ehliyetini vermemek için direndi, 'Eşimle telefonda görüşüyorum' dedi

Ehliyetini vermemek için direndi, 'Eşimle telefonda görüşüyorum' dedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 10:25
Bursa'da polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören bir şahıs, ara sokağa daldı. Ara sokakta da karşısında polisi gören şahıs, eşiyle konuşurken ekiplere ehliyetini vermedi. O anlar kameralara yansıdı.
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