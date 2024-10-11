11 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsünün tek teker şovu hastanede bitti
Antalya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü motosikletin önünü kaldırınca yol kenarında park halindeki ticari araca çarpıp savruldu. Kazada sürücü ve motosikletteki arkadaşı yaralanırken ehliyetini geri almasına 10 gün kalan ve 107 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetini geri alamadan 2'nci kez el konularak toplam 42 bin 914 TL ceza uygulandı.