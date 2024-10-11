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Ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsünün tek teker şovu hastanede bitti

Ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsünün tek teker şovu hastanede bitti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 13:55
Antalya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü motosikletin önünü kaldırınca yol kenarında park halindeki ticari araca çarpıp savruldu. Kazada sürücü ve motosikletteki arkadaşı yaralanırken ehliyetini geri almasına 10 gün kalan ve 107 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetini geri alamadan 2'nci kez el konularak toplam 42 bin 914 TL ceza uygulandı.
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