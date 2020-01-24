Ehliyet nasıl yenilenir? Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? İşte yanıtı |Video

Ehliyet nasıl yenilenir? Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet yenilemek için nereye ve nasıl başvuru yapılır? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Milyonlar sürücü bu sorulara yanıt arıyor. Tüm detaylar haberimizde...