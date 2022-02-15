15 Şubat 2022, Salı
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EGM duyurdu! Hız radarları için yeni sistem
Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 noktada 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Sistem; Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da hayata geçirildi. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, projenin ülke genelinde yaygınlaştırılacağı ifade edildi.