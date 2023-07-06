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Eğlenmeye gittiler kabusu yaşadılar! Lunaparkta korkunç anlar

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Giriş: 06.07.2023 08:49
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lunaparkta eğlence treni arızalandı, 8 kişi saatlerce baş aşağı kurtarılmayı bekledi. İşte o anlar...
Lunaparkta korkunç anlar LUNAPARKTA KORKUNÇ ANLAR

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