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Eğlenmeye giden kadınlara kabusu yaşattılar! Silahları çekip dakikalarca kovaladılar

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Giriş: 13.07.2023 14:34
Beyoğlu'nda 2 kadın, erkek arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. Ancak gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce işletmeci tarafından kovuldu, ardından silahla dakikalarca kovalandı… Kadınların kabusu yaşadığı anlar, kameralara böyle yansıdı.
Eğlenmeye giden kadınlara kabusu yaşattılar!
Eğlenmeye giden kadınlara kabusu yaşattılar!
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