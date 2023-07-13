Eğlenmeye giden kadınlara kabusu yaşattılar! Silahları çekip dakikalarca kovaladılar

Beyoğlu'nda 2 kadın, erkek arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. Ancak gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce işletmeci tarafından kovuldu, ardından silahla dakikalarca kovalandı… Kadınların kabusu yaşadığı anlar, kameralara böyle yansıdı.