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Eğlence merkezinden çıkan genç, kapı açma tartışmasında öldürüldü

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Giriş: 22.03.2023 13:37
Konya'da eğlence merkezi önünde çıkan tartışmada öldürülen 25 yaşındaki gencin, arabasının kapısını açmasını söylediği başka bir işletme sahibine "ben senin kapıcın mıyım?" demesi üzerine çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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