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Eğlence merkezinde facia soruşturması! Binaya yıkım kararı verilecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 13:54
İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübü soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.  Binaya yıkım kararı verilecek mi? Ruhsat alımında gerekli prosedürler uygulandı mı? Merak eden gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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Binaya yıkım kararı verilecek mi?
Binaya yıkım kararı verilecek mi?
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