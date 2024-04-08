Eğlence merkezinde facia soruşturması! Binaya yıkım kararı verilecek mi?

İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübü soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Binaya yıkım kararı verilecek mi? Ruhsat alımında gerekli prosedürler uygulandı mı? Merak eden gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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