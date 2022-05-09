09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Eğlence mekanında eski sevgilisini öldüresiye dövdü! İşte istenen ceza
Bursa'da eğlence merkezinde karşılaştığı 36 yaşındaki eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i, zorla arabaya bindirip darbettiği sebebiyle hakim karşısına çıkan 33 yaşındaki Emre Özer ile Ozan B.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mütalaa veren savcı, Emre Özer'in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak şahsı hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 16 sene, Ozan B.'nin de 14 sene hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.