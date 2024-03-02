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Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada

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Giriş: 02.03.2024 11:50
Olay, 2 Şubat günü Edirne İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın devamında ise 23 Şubat tarihinde aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada
Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada
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