Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada

Olay, 2 Şubat günü Edirne İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın devamında ise 23 Şubat tarihinde aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.