Eğitim sırasında patlama: 2 polis şehit

Bingöl Emniyet Müdürlüğü özel harekat şube müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında patlama meydana geldi. Patlamada polis memurları Birol İli ve Necati Aygün şehit düştü. Şehitlerin naaşı görev yaptıkları özel harekat şube müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Peki olay nasıl yaşandı? Detaylar neler? A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

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