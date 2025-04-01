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Ege’yi fırtına ve sağanak vurdu! Çatıyı delen su deposu banyoya düştü

Ege’yi fırtına ve sağanak vurdu! Çatıyı delen su deposu banyoya düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 10:49
Aydın ve İzmir'de gece etkisini artıran fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yerinden kopan güneş enerjisi panelinin su deposu komşu binanın çatısını delerek dairenin banyosuna düştü. Çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Muğla'da ise çok sayıda tekne battı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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Ege’yi fırtına ve sağanak vurdu! Çatıyı delen su deposu banyoya düştü
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