Ege’yi fırtına ve sağanak vurdu! Çatıyı delen su deposu banyoya düştü

Aydın ve İzmir'de gece etkisini artıran fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yerinden kopan güneş enerjisi panelinin su deposu komşu binanın çatısını delerek dairenin banyosuna düştü. Çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Muğla'da ise çok sayıda tekne battı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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