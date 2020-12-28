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Ege'nin incisi İzmir'de çevre felaketi! Akciğerleri molozla doldu

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 14:44
Güncelleme:28.12.2020 17:15
Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir'de çevre felaketlerini bir yenisi daha eklendi. Bornova ilçesi Pınarbaşı mevkiindeki ormana moloz döküldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir'de çevre felaketlerini bir yenisi daha eklendi. Bornova ilçesi Pınarbaşı mevkiindeki ormana moloz döküldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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