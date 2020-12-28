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Ege'nin incisi İzmir'de çevre felaketi! Akciğerleri molozla doldu
Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir'de çevre felaketlerini bir yenisi daha eklendi. Bornova ilçesi Pınarbaşı mevkiindeki ormana moloz döküldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Son dakika haberi... Ege'nin incisi İzmir'de çevre felaketlerini bir yenisi daha eklendi. Bornova ilçesi Pınarbaşı mevkiindeki ormana moloz döküldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.