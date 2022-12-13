Ege'de 4 il için turuncu uyarı! Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın ve Muğla illeri için 'turuncu' kodlu uyarı verdi. AFAD da vatandaşa kısa mesaj ile dikkatli olun uyarısı yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.

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