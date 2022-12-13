13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ege'de 4 il için turuncu uyarı! Sel ve su baskını uyarısı

Ege'de 4 il için turuncu uyarı! Sel ve su baskını uyarısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2022 08:46
Meteoroloji, başta İzmir olmak üzere Manisa, Aydın ve Muğla illeri için 'turuncu' kodlu uyarı verdi. AFAD da vatandaşa kısa mesaj ile dikkatli olun uyarısı yaptı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 il için turuncu uyarı
4 il için turuncu uyarı
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı!
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı!
İstanbullunun bitmeyen çilesi
İstanbullunun bitmeyen çilesi
Boşandığı eski eşini silahla vurdu
Boşandığı eski eşini silahla vurdu
Pasaportta randevu sıkıntısı var mı?
Pasaportta randevu sıkıntısı var mı?
Palandöken kayak sezonunu açıyor!
Palandöken kayak sezonunu açıyor!
Lezzeti Başkan Erdoğan’a ulaştı
Lezzeti Başkan Erdoğan’a ulaştı
Uyuşturucuya metruk darbesi!
Uyuşturucuya metruk darbesi!
İşkenceci kreşten infial yaratan görüntüler!
İşkenceci kreşten infial yaratan görüntüler!
Yunanistan’ın korkulu rüyası!
Yunanistan'ın korkulu rüyası!
TOKİ sosyal konutta kura çekimi!
TOKİ sosyal konutta kura çekimi!
Silahlar çekildi dehşet anları görüntülendi
Silahlar çekildi dehşet anları görüntülendi
Daha Fazla Video Göster