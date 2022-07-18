Ege ve Marmara’da kuvvetli dondurma! Bu hafta hava nasıl olacak? Şiddetli rüzgar ne kadar sürecek?

Yurt genelinde 60 kilometreyi bulan rüzgarlar, hissedilen hava sıcaklıklarını düşürüyor. Ancak tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak. Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Şiddetli rüzgar ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Ayhan Erdoğan değerlendirdi.

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