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Ege ve Marmara’da kuvvetli dondurma! Bu hafta hava nasıl olacak? Şiddetli rüzgar ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 14:34
Yurt genelinde 60 kilometreyi bulan rüzgarlar, hissedilen hava sıcaklıklarını düşürüyor. Ancak tahminlere göre, gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak. Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Şiddetli rüzgar ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Ayhan Erdoğan değerlendirdi.
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