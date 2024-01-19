Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı...

Son dakika haberine göre, 19 Ocak 2024 tarihinde Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte AFAD'dan son dakika gelişmeler...

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