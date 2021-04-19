Ege Denizi'nde art arda depremler yaşanıyor! Büyük depremin habercisi mi? İzmir'de depremini tetikler mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir yanıtladı

Ege Denizi'nde art arda depremler yaşandı. Peki bu depremler neyin habercisi? Depremler hangi fay hattında oluyor? A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir yanıtladı. Sözbilir, "İzmir depremini tetiklemez çünkü tekil faylar" dedi.

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