Efsaneler THY için buluştu! Devler Ligi'ne özel reklam

Türk Hava Yolları (THY), yeni reklam filminde dünya futbolunun üç efsane ismi Ronaldinho, Steven Gerrard ve Cafu'yu bir araya getirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel hava yolu olarak, farklı kültürleri bir araya getiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.