Efsane cuma indirimlerine dikkat! İnternet üzerinden alışveriş nasıl yapmalı?

Efsane cuma indirimleri başladı. Kimisi mağazalardan alışveriş yaparken kimisi de internetten alışveriş yapıyor. Dolandırıcılar da bunu fırsat biliyor. Peki internet alışverişinde nelere dikkat edilmeli? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında uyarılarda bulundu.

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