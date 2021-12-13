Edremit'te torna ustacı Musa topak haftalıklarından ayırdığı para ile kendi otomobilini yaptı

Erdemli ilçesinde genç torna ustası Musa Topak, haftalıklarından ayırdığı para ile başladığı otomobilini 3 yılın sonunda tamamlamayı başardı, iki de fuara katıldı.

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Erdemli sanayisindeki bir tornacıda 10 yıldır çalışan 22 yaşındaki Musa Topak, 3 yıl önce 'imkansız diye bir şey yoktur' diyerek mesaisi dışında çocukluk hayali olan otomobili yapmaya başladı. Bir kısmını hurdacılardan bir kısmını da haftalıklarını biriktirerek parçacılardan aldığı malzemelerle aracını yapmak için mesai dışındaki vaktini de sanayide geçiren Topak, sonunda otomobilini tamamlamayı başardı. Işıklandırma ve boya işlerinin bitmesi ile genç tornacı hem Mersin'de hem de Konya'da fuara katıldı. Fuarda büyük beğeni alan Topak, trafiğe çıkması yasak olan aracını ya kapalı yollarda denediğini saatte 100 kilometreye kadar rahat çıktığını aktarırken, genelde mesai bitiminde karşısına geçerek uzun uzun izleyip keyfini çıkarttığını kaydetti.