Edremit’te sağanak yağışta bir okulu su bastı

Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Edremit, Akçay, Güre, Altınoluk, Gömeç ve Ayvalık’ta çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

