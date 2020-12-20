Edremit'te cenaze yıkama parasına çifte soruşturma

Balıkesir Edremit Belediyesinde koronavirüsten ölenlerin yıkanması için para alındığı iddiası üzerine hem valilik hem de kaymakamlık soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Balıkesir Valiliği, Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, dışarıdan gelen bazı kişiler tarafından ücretli yıkandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde cenaze yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine valilik harekete geçti.

Konunun araştırılması için Balıkesir Valiliğince soruşturma başlatıldı.

Vali Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, iddiaların incelendiğini, cenaze yıkama işi için ilçe müftülüğünden personel görevlendirildiğini ifade etti.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konu henüz net değil, araştırıyoruz." ifadesini kullandı.