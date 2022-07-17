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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Sibel Can konserinde ortalığı karıştırdı! Silah çekildi iddiası

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Giriş: 17.07.2022 08:44
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi. Alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan görevlilerin kendisini sahneye çıkarmamasına tepki gösterip saldırdı. Zabıtaların da konser alanına gelmesi sonrası arbede yaşandı. CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı.
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Sibel Can konserinde silah çekildi iddiası
Sibel Can konserinde silah çekildi iddiası
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