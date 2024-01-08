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EDİTÖRÜN NOTU-İstanbul'un dönüm noktası Erdoğan!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 21:05
İstanbul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir öneme sahip. İstanbul'a Belediye Başkanı oldu, çehresini değiştirdi ve okuduğu şiir yüzünden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Daha sonra AK Parti ile İstanbul'a hizmete devam etti. 2019 yılında İstanbul yönetimi el değiştirince İstanbullu da Erdoğan öncesi İstanbul manzaralarını görmeye başladı. Sırada 2024 yerel seçimleri var. Başkan Erdoğan ve ekibi İstanbul yönetimini geri almaya oldukça kararlı.
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