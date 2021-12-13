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Edirne'yi sağanak vurdu: yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı

İHA
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Giriş: 13.12.2021 09:37
Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.
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