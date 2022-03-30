30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Edirne’deki aile katliamının sebebi 1 milyon TL'lik altın mı?

Edirne’deki aile katliamının sebebi 1 milyon TL'lik altın mı?

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2022 11:30
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan bir gece önce, kahvede oturup çay içtiği kişilere, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. İşte Edirne'de işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylar.
Edirne’deki katliam 1 milyon TL’lik altın için mi?
Edirne’deki katliam 1 milyon TL'lik altın için mi?
Mor renkte şifa var!
Mor renkte şifa var!
7 dakikada otomobil soygunu kamerada!
7 dakikada otomobil soygunu kamerada!
İstanbul’da bir su borusu daha patladı
İstanbul'da bir su borusu daha patladı
Yasak aşkı satır satır yazmış!
Yasak aşkı satır satır yazmış!
Yılın en güzel Van kedisi
Yılın en güzel Van kedisi
Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti
Eşini ve komşusunu öldüren şüpheli intihar etti
Katliamın sebebi para mı?
Katliamın sebebi para mı?
Özgü Kaya’nın sevgilisi kim?
Özgü Kaya'nın sevgilisi kim?
İş yerine silahlı saldırı kamerada
İş yerine silahlı saldırı kamerada
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Bursa’da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Bursa'da 1 buçuk tonluk kimyasal madde alarmı
Daha Fazla Video Göster