30 Mart 2022, Çarşamba
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Edirne’deki aile katliamının sebebi 1 milyon TL'lik altın mı?
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Öldürülen Anıl Güner'in olaydan bir gece önce, kahvede oturup çay içtiği kişilere, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. İşte Edirne'de işlenen cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylar.